Про це Екгофф написала в Instagram.

Норвежка, яка пропустила нинішній сезон через наслідки коронавірусу, заявила, що не відновлюватиме кар'єру.

"Почуваюся неймовірно, адже мені за понад 15 років у біатлоні пощастило прожити життя мрії. Я стала чемпіонкою світу вдома у 2016 році. Цей день я ніколи не забуду і він назавжди залишиться найкращим спогадом про мою спортивну кар'єру", - написала Екгофф.

32-річна норвежка є десятиразовою чемпіонкою світу. Вона такоє має дві золоті медалі Олімпійських ігор. У сезоні 2020/21 Екгофф стала переможницею загального заліку Кубка світу.