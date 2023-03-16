Біатлон: Десятиразова чемпіона світу оголосила про завершення кар'єри
Норвезька біатлоністка Тіріл Екгофф заявила, що не відновить виступів після того, як пропустила нинішній сезон
Про це Екгофф написала в Instagram.
Норвежка, яка пропустила нинішній сезон через наслідки коронавірусу, заявила, що не відновлюватиме кар'єру.
"Почуваюся неймовірно, адже мені за понад 15 років у біатлоні пощастило прожити життя мрії. Я стала чемпіонкою світу вдома у 2016 році. Цей день я ніколи не забуду і він назавжди залишиться найкращим спогадом про мою спортивну кар'єру", - написала Екгофф.
32-річна норвежка є десятиразовою чемпіонкою світу. Вона такоє має дві золоті медалі Олімпійських ігор. У сезоні 2020/21 Екгофф стала переможницею загального заліку Кубка світу.
- 14 березня інша норвезька біатлоністка Марте Олсбю Ройзеланд також заявила, що завершує кар’єру після фінішу нинішнього сезону.
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