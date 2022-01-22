Біатлон: Естафетна збірна України провела на Кубку світу "генеральну репетицію" перед Олімпіадою-2022
Жіноча збірна України у заключній естафеті перед Олімпіадою-2022 на етапі Кубка світу в італійському Антхольці посіла 11-те місце
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Валя Семеренко, Дар'я Блашко, Анастасія Меркушина та Олена Білосюк використали 10 запасних патронів, заробили 1 штрафне коло та фінішували 11-ми. Від переможниць з Норвегії українки відстали на 1 хв 50,9 сек. Срібло здобула Росія, бронзу - Франція.
За збірну України в Антхольці не виступала лідер команди Юлія Джима, котру в естафеті замінила Анастасія Меркушина, яка на Олімпійські ігри до Пекіну не поїде. Вона й заробила коло штрафу.
Кубок світу
7-й етап
Антхольц (Італія)
Жінки. Естафета 4х6 км
1. Норвегія - 1:12.54,1 (1 штрафне коло та 10 запасних патронів)
2. Росія - відставання 24,6 (3+12)
3. Франція - 32,6 (0+3)
…11. Україна - 1.50,9 (1+10)
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Нагадаємо, 8 січня Артем Тищенко та Дар'я Блашко принесли Україні в змішаній одиночній естафеті першу в сезоні медаль Кубка світу.
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