Біатлон: Естафетна збірна України провела на Кубку світу "генеральну репетицію" перед Олімпіадою-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Валя Семеренко, Дар'я Блашко, Анастасія Меркушина та Олена Білосюк використали 10 запасних патронів, заробили 1 штрафне коло та фінішували 11-ми. Від переможниць з Норвегії українки відстали на 1 хв 50,9 сек. Срібло здобула Росія, бронзу - Франція.

За збірну України в Антхольці не виступала лідер команди Юлія Джима, котру в естафеті замінила Анастасія Меркушина, яка на Олімпійські ігри до Пекіну не поїде. Вона й заробила коло штрафу.

Кубок світу

7-й етап

Антхольц (Італія)

Жінки. Естафета 4х6 км

1. Норвегія - 1:12.54,1 (1 штрафне коло та 10 запасних патронів)

2. Росія - відставання 24,6 (3+12)

3. Франція - 32,6 (0+3)

…11. Україна - 1.50,9 (1+10)

Нагадаємо, 8 січня Артем Тищенко та Дар'я Блашко принесли Україні в змішаній одиночній естафеті першу в сезоні медаль Кубка світу.

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