Біатлон: в Обергофі відбулася заключна гонка ЧС-2023
У неділю, 19 жовтня, в останній гонці чемпіонату світу з біатлону в Німеччині на дистанції 12,5 км перемогла шведка Ханна Еберг
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Право виступати у мас-старті, де змагаються 30 найсильніших біатлоністом світу, отримала лише одна українка - Юлія Джима. Проте олімпійська чемпіонка-2014 в естафеті не змогла вийти на старт через застуду.
Переможницею останньої гонки чемпіонату світу стала Ханна Еберег зі Швеції. Срібло здобула норвежка Інгрід Ландмарк Тандервольд, бронзу - Жюлья Сімон з Франції.
Для Еберг золото стало вже другим в Обергофі. Вона також перемогла в індивідуальній гонці на 15 км. Крім цього, шведка виграла срібло у спринті та бронзу в естафеті.
Збірна України завершила ЧС-2023 без медалей. Найкращим результатом нашої команди на чемпіонаті світу - 2023 виявилося п'яте місце Дмитра Підручного у спринті.
ЧС-2023 з біатлону
Обергоф, Німеччина
19 лютого
Жінки. Мас-старт, 12.5 км
1. Ханна Еберг (Швеція) - 36.48,0 (2 штрафних кола)
2. Інгрід-Ландмарк Тандревольд (Норвегія) відставання 4,8 (1)
3. Жюлья Сімон (Франція) +20,8 (3)
- 19 лютого норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо став третім у гонці з масовим стартом та не зміг побити рекорд за кількістю золотих медалей на одному чемпіонаті світу з біатлону.
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