Біатлон: в Обергофі відбулася заключна гонка ЧС-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Право виступати у мас-старті, де змагаються 30 найсильніших біатлоністом світу, отримала лише одна українка - Юлія Джима. Проте олімпійська чемпіонка-2014 в естафеті не змогла вийти на старт через застуду.

Переможницею останньої гонки чемпіонату світу стала Ханна Еберег зі Швеції. Срібло здобула норвежка Інгрід Ландмарк Тандервольд, бронзу - Жюлья Сімон з Франції.

Для Еберг золото стало вже другим в Обергофі. Вона також перемогла в індивідуальній гонці на 15 км. Крім цього, шведка виграла срібло у спринті та бронзу в естафеті.

Збірна України завершила ЧС-2023 без медалей. Найкращим результатом нашої команди на чемпіонаті світу - 2023 виявилося п'яте місце Дмитра Підручного у спринті.

ЧС-2023 з біатлону

Обергоф, Німеччина

19 лютого

Жінки. Мас-старт, 12.5 км

1. Ханна Еберг (Швеція) - 36.48,0 (2 штрафних кола)

2. Інгрід-Ландмарк Тандревольд (Норвегія) відставання 4,8 (1)

3. Жюлья Сімон (Франція) +20,8 (3)