Біатлон: визначився склад жіночої збірної України на перший етап КС
У вівторок, 21 листопада, визначився склад жіночої збірної України з біатлону на перший етап Кубка світу
Про це повідомляє "Суспільне".
Олена Білосюк розпочне сезон на Кубку IBU, а Юлія Джима пропустить стартовий етап. На першому етапі Кубка світу, який розпочнеться у шведському Естерсунді 25 листопада, дебютує Христина Дмитренко.
Склад жіночої збірної України з біатлону на перший етап Кубка світу:
- Ірина Петренко,
- Христина Дмитренко,
- Анастасія Меркушина,
- Анна Кривонос,
- Дар’я Блашко,
- Любов Кип’яченкова.
У березні Олександр Кравченко залишив посаду старшого тренера жіночої збірної України з біатлону.
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