Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Біатлон: визначився склад жіночої збірної України на перший етап КС

Біатлон: визначився склад жіночої збірної України на перший етап КС

21 листопада, 2023 вiвторок
16:59
Спорт Українська біатлоністка Анастасія Меркушина

У вівторок, 21 листопада, визначився склад жіночої збірної України з біатлону на перший етап Кубка світу

Про це повідомляє "Суспільне".

Олена Білосюк розпочне сезон на Кубку IBU, а Юлія Джима пропустить стартовий етап. На першому етапі Кубка світу, який розпочнеться у шведському Естерсунді 25 листопада, дебютує Христина Дмитренко.

Склад жіночої збірної України з біатлону на перший етап Кубка світу:

  • Ірина Петренко,
  • Христина Дмитренко,
  • Анастасія Меркушина,
  • Анна Кривонос,
  • Дар’я Блашко,
  • Любов Кип’яченкова.

У березні Олександр Кравченко залишив посаду старшого тренера жіночої збірної України з біатлону.

Збірна України
біатлон
Читайте також:
Зеленський і Залужний
21 листопада, 2023 вiвторок
"Можуть отримати непокору від солдатів": Зеленський у інтерв'ю Sun закликав військове керівництво не втручатися в політику
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
20 листопада, 2023 понедiлок
Тарасівський аеродром на окупованій Херсонщині, ймовірно, підірвано: капітан ЗСУ Прозапас прокоментував дії "довгої руки" ЗСУ
Верховна Рада
20 листопада, 2023 понедiлок
У Раді готують законопроєкт про позбавлення відстрочки від мобілізації кількох категорій громадян
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.17
    Купівля 37.17
    Продаж 37.73
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
21 листопада
18:05
OPINION
Сергій Громенко
Перша світова війна в Україні досі триває
18:01
Верховна Рада
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дає змогу студентам обирати власну освітню траєкторію
17:53
Стало відомо, під яким номером виступатиме Україна на дитячому Євробаченні-2023
17:37
Ексклюзив
Оксана Корчинська
Бойових медиків на 90% забезпечують благодійники, - волонтерка Корчинська
17:36
Анонс
Кіліан Мбаппе (в центрі), Нідерланди - Франція, відбір Євро-2024
Євро-2024: розклад заключних матчів кваліфікації
17:34
НАБУ корупція в Україні суспільство кримінал
Хабар директорки держпідприємства керівництву Мінвідновлення: НАБУ та САП оголосили про третю гучну справу впродовж дня
17:26
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Херсонщини
Окупанти за півтори години скинули на Херсонщину 25 авіабомб: є постраждалі
17:14
діти, злочини росії
Канада очолить коаліцію країн, які сприятимуть поверненню українських дітей
16:59
Азербайджан допомога Україні світ
Азербайджан відправив другу частину гумдопомоги для енергетиків України
16:58
Ізраїль, евакуація
Ізраїль оприлюднив перші деталі майбутньої угоди з ХАМАС щодо звільнення заручників
16:45
Роберт Фіцо
Парламент Словаччини затвердив рішення уряду Фіцо припинити військову допомогу Україні
16:41
Освіта в Україні
Рада ухвалила закон про визнання результатів навчання людей, які проживають на ТОТ
16:28
Джанлуїджі Доннарумма (в центрі), Україна - Італія
Україна - Італія: капітан італійців визнав помилку арбітра в моменті з можливим пенальті на Мудрику
16:21
ліки
МОЗ спростувало фейк росіян про дефіцит ліків в Україні
16:15
Ексклюзив
Фінляндія, кордон
Біженці з Сомалі: в українській громаді у Фінляндії розповіли, як кремезні парубки на роверах намагаються перетнути російсько-фінський кордон
16:09
путін
РосЗМІ з'ясували нові імена маніяків, ґвалтівників та сатаністів, яких Путін помилував за участь у війні в Україні
16:02
OPINION
Віталій Дейнега
Про причини оголошення підозри керівнику Держспецзв’язку
15:59
Революція гідності, Майдан
Розслідування розстрілів на Майдані вийшло на фінішну пряму, – ДБР
15:40
Оновлено
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
"Завжди перші - життєвий принцип": Залужний, Зеленський та Умєров привітали Десантно-штурмові війська з професійним святом
15:39
Нардепу Лабазюку вручили підозру в підкупі посадовця на суму $150 тис.
15:26
Міжнародна група вчених назвала стадію сну, втрата якої може збільшити ризики розвитку деменції
14:56
верховна рада
Вимога для початку переговорів про вступ у ЄС: Рада ухвалила за основу пакет законопроєктів про посилення боротьби з корупцією
14:43
ожеледиця сніг дорога
КМДА попередила водіїв про сніг і ожеледицю на дорогах столиці
14:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 листопада: скільки коштують євро та долар у банках
14:07
кінотеатр
В український прокат виходить стрічка про загиблого воїна Фелікса Куртаніча. Фільм зняли за донати
14:06
OPINION
Наталка Діденко
Що робила Наталка Полтавка на Майдані? Колонка Наталки Діденко
14:02
На фото: поїзд №119/120 Київ – Хелм
Укрзалізниця призначила 14 нових рейсів на 2024 рік, із них 3 - міжнародні
14:01
Росія кримінал світ
У колонії РФ виявили мертвим високопосадовця слідкому, засудженого за хабар від криміналітету
13:49
Львів-зима
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні посиляться морози
13:41
Президент Чехії Петр Павел
Надання Україні зброї Заходом досі недостатнє, РФ встигла підготуватися до контрнаступу, – президент Чехії Павел
13:40
вулкан Улавун
У Папуа Новій Гвінеї почав вивергатися вулкан Улавун: жителів острова Нова Британія евакуювали, скасовано авіарейси
13:34
ЗСУ, українські військові
Окупанти зменшили кількість штурмових дій на Таврійському напрямку
13:24
Міністерство оборони України
Міноборони заявило про спробу зірвати закупівлі продуктів для ЗСУ
13:24
Анонс
на фото: книжка "Бій за Київ". автор - Сергій Руденко
Сергій Руденко презентує у Львові книжку "Бій за Київ"
13:22
НАБУ САП Слуга Народу Верховна Рада корупція
Нардепа-"слугу" з антикорупційного комітету викрили на спробі дати хабар Мустафі Найєму біткоїнами
13:09
Анонс
Український жіночий конгрес
Сильні жінки і відбудова України: у Києві пройде Український Жіночий Конгрес
13:08
Ексклюзив
гуманітарна допомога
Як волонтери змусили Кабмін відкласти нові правила ввезення гуманітарної допомоги
13:06
Тарас Кремінь
З початку року в мовного омбудсмена зареєстрували 86 звернень щодо порушень у вишах
12:40
До Києва приїхав голова Європейської ради Шарль Мішель
12:31
ракета
Росія накопичила ракети для обстрілів енергетичної інфраструктури України, - британська розвідка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV