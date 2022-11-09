Біатлоністка, яка виступала за збірну України, отримала посвідку на проживання в Росії

Про це повідомляють російські пропагандистські видання.

Катерина Бех - уродженка Росії, проте в 2018 році біатлоністка прийняла рішення виступати за збірну Україну. Після 24 лютого цього року Бех покинула Україну та виїхала до Росії. Її було виключено з національної збірної.

У серпні Катерина Бех увійшла до складу збірної Московської області, а у вересні виступила на другому етапі Кубка Співдружності в Раубічах та на літньому чемпіонаті Росії.

Відтепер у Бех є посвідка на проживання в Росії. Протягом трьох місяців вона може стати громадянкою РФ.

26 лютого натуралізована українська біатлоністка Катерина Бех заявила, що після завершення кар'єри, ймовірно, житиме в Росії.

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