Біатлоністка, яка виступала за збірну України, отримала посвідку на проживання в Росії
Колишня учасниця збірної України з біатлону Катерина Бех отримала посвідку на проживання в Росії
Про це повідомляють російські пропагандистські видання.
Катерина Бех - уродженка Росії, проте в 2018 році біатлоністка прийняла рішення виступати за збірну Україну. Після 24 лютого цього року Бех покинула Україну та виїхала до Росії. Її було виключено з національної збірної.
У серпні Катерина Бех увійшла до складу збірної Московської області, а у вересні виступила на другому етапі Кубка Співдружності в Раубічах та на літньому чемпіонаті Росії.
Відтепер у Бех є посвідка на проживання в Росії. Протягом трьох місяців вона може стати громадянкою РФ.
- 26 лютого натуралізована українська біатлоністка Катерина Бех заявила, що після завершення кар'єри, ймовірно, житиме в Росії.
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