"Бики на броньованих авто грубо порушили правила": Олег Ляшко потрапив у ДТП за участі Lexus на спецномерах. ВІДЕО

Відео інциденту Ляшко оприлюднив у Facebook.



"Наш добровольчий підрозділ повертався з відрядження з Чорнобиля. В Києві на перехресті вулиці Набережно-Рибальської та Електриків бики на двох броньованих авто грубо порушили правила дорожнього руху - поїхали на червоне світло з включеними проблисковими маячками, в результаті чого вчинили ДТП. У нашому авто було чотири людини, двоє постраждалих. Мене і водія врятували подушки безпеки. Якби не вони - могло б бути значно гірше", - написав Ляшко.



За словами екснардепа, інцидент відбувався за участі ще одного автомобіля, який поїхав із місця події.



"Ще одна машина, яка порушувала правила - Гелентваген, втекла, але є камери, можна встановити, хто був. Винуватець ДТП - якийсь високий сбушний чин - теж втік, не дочекавшись поліції. Дивіться відео одразу після ДТП", - написав Ляшко.



На лобовому склі автомобіля Lexus були прикріплені документи з символікою СБУ і КМДА.







Довідка: чорні номерни використовують на автомобілях ЗСУ, ДПСУ, ДСНС, МВС, Нацгвардії, Держспецслужби транспорту, Товариства сприяння обороні України.