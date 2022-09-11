Біла Церква сьогодні святкує 990-річчя

Про це повідомили в telegam-каналі Київської обласної державної адміністрації.

"Місто, яке будували як фортецю Київської Русі проти кочівників. Місто, де на берегах річки Рось Микола Вінграновський писав свою поезію. Нині Біла Церква – один із культурних та освітніх центрів Київщини. А відважні білоцерківці боронять свою землю в різних регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що, хоч заходи безпеки не передбачають гучних святкувань, учора в місті урочисто підняли Прапор України.

10 вересня Луцьк відзначав День міста, йому виповнилося 937 років.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb