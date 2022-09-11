Біла Церква сьогодні святкує 990-річчя
11 вересня найбільше місто в Київській області, Біла Церква, відзначає своє 990-річчя
Про це повідомили в telegam-каналі Київської обласної державної адміністрації.
"Місто, яке будували як фортецю Київської Русі проти кочівників. Місто, де на берегах річки Рось Микола Вінграновський писав свою поезію. Нині Біла Церква – один із культурних та освітніх центрів Київщини. А відважні білоцерківці боронять свою землю в різних регіонах України", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється також, що, хоч заходи безпеки не передбачають гучних святкувань, учора в місті урочисто підняли Прапор України.
- 10 вересня Луцьк відзначав День міста, йому виповнилося 937 років.
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