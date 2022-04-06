Біла зала Маріїнського палацу віднині називатиметься Білою залою Героїв України, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.



За словами Президента, у вівторок в Маріїнському палаці він вручив ордена "Золота Зірка" військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України.



"В Маріїнському палаці вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин військових, які відзначені цим званням посмертно. Тепер саме в Маріїнському палаці, у "Білій залі", у якій ми завжди приймаємо глав іноземних держав, будуть відбуватися такі важливі церемонії. Ми будемо демонструвати щоразу, що наші захисники й захисниці заслуговують на повагу й пошану на найвищому рівні. Віднині вона буде називатись "Білою залою Героїв України", - сказав Президент України Володимир Зеленський.





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