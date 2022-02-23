Bild ставить хрест на рекламі Путіна: як німецьке видання прибрало "Газпром" з футболок "Шальке" і помістило там гасло "Свободу Україні"

Матеріал про Україну та агресію Путіна з'явився на сайті видання Bild.



Видання закликало місцевий "Шальке" прибрати зі своїх футболок рекламу компанії "Газпром".



"Припиніть рекламувати футболку Путіна до особливого розпорядження. Bild закрив лого на футболці "Шальке" у газеті та інтернеті з вимогою "Свободу Україні". Це тяжко прийняти. Ні, це нестерпно. Ми повинні дивитися рекламу "Газпрому" по телевізору під гімн ЛЧ, поки путінські війська проводять вторгнення в Україну. Російський енергетичний гігант – спонсор УЄФА з 2012 року", - йдеться у заяві Bild.



Німецьке видання також пригадало, що поки УЄФА не переніс фінал ЛЧ з Санкт-Петербургу.



"Чекаємо на фінал ЛЧ 28 травня в Санкт-Петербурзі. На "Газпром Арені" неподалік від штаб-квартири, яка висотою 462 метри. М’яч котиться, рубль котиться – а тепер котяться й танки. Тріада жахіть. "Шальке" та УЄФА намагаються вивернутися за допомогою товстих пояснень. Як у девізі – ми не маємо жодного відношення до політики Путіна. Це брехня. Звісно, диктатори використовують спорт як гарне тло для своїх брудних справ – і не лише після Олімпіади в Пекіні", - написали німці.



Відтепер у матеріалах Bild замість логотипу компанії "Газпром" буде вимога "Свобода Україні".



"Коли Путін проводить вторгнення в сусідню країну та відмовляє їй у праві на існування, всі межі перетинаються. Футбол не може залишатися байдужим, поки Путін перебуває у стані війни. Bild припиняє рекламу футболок Путіна до подальшого повідомлення. Наклеюємо логотип в газеті та в інтернеті з вимогою: Свобода Україні", – сказано у заяві Bild.

22 лютого повідомлялося, що УЄФА може позбавити Санкт-Петербург права на проведення фінального матчу Ліги чемпіонів.

Також у вівторок прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що футбольні турніри не проводитимуться в Росії через її агресію проти України.

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