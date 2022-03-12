"Били по цивільній інфраструктурі": внаслідок нічного обстрілу Миколаєва поранено 8 осіб, - мер

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у Facebook.



"Цей обстріл був виключно по об'єктах цивільної інфраструктури", - сказав він.

Під час обстрілу було пошкоджено 167 будинків, постраждала лікарня №3 та 11 закладів освіти – дитячих садків та шкіл. 11 приватних будинків було зруйновано.



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Поранення отримали 8 осіб.

Зараз у місті відновлюють теплопостачання та газопостачання там, де було пошкоджено системи.