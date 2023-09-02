Білий дім готується до ймовірного імпічменту Байдена за ініціативою республіканців, - NBC

Про це повідомляє NBC News із посиланням на помічника Білого дому та поінформовані джерела.

Зазначається, що ці зусилля формувалися протягом місяців в офісі юрисконсульта Білого дому в рамках відповіді на розслідування, яке ведуть республіканці. Помічники та союзник Байдена кажуть, що готуються рішуче протистояти розслідуванню щодо імпічменту та представити його як бездоказову партійну фальсифікацію, що демонструє прихильність Республіканської партії "до хаосу".

"Порівнювати це з минулими імпічментами – це не яблука з яблуками або навіть не яблука з апельсинами; це яблука зі слонами. Ніколи у сучасній історії імпічмент не ґрунтувався на відсутності доказів", – сказав помічник Білого дому.

Окрім цього, республіканці Палати представників заявили, що зосередять своє розслідування на ймовірній злочинній діяльності сина Байдена Хартера у рамках його закордонних ділових операцій.

Вони також заглибилися у поки недоведені заяви щодо заняття чинного американського президента хабарництвом, корупцією та його зловживання владою задля збагачення свого сина під час перебування на посаді віцепрезидента.

Водночас деякі представники Республіканської партії в Палаті представників визнали, що не мають доказів неправомірних дій лідера США.

Однак, спікер Палати представників Кевін Маккарті наполягав на тому, що існує "культура корупції, яка є у всій родині Байденів".

Джерело, знайоме з ходом підготовки до передвиборчої кампанії у Білому домі, заявило, що розслідування щодо імпічменту з боку республіканців, яке наразі триває, "не є зусиллям, заснованим на доказах; це зусилля, зосереджені на виборах".

У разі, якщо республіканці завершать розслідування щодо імпічменту в найближчі тижні або місяці, Білий дім планує спробувати переконати громадськість у "відірваності від життя" політики республіканців, про що свідчить їхнє очікування імпічменту, який може призвести до припинення роботи уряду.