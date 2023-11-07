Білий дім закликає конгрес підтримати запит Байдена про $11,8 млрд на потреби Україні
Ключові керівники адміністрації США звернулися до законодавців із закликом забезпечити виділення Україні $11,8 млрд прямої бюджетної підтримки в рамках президентського запиту, який перебуває на розгляді в Конгресі
Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США.
"Міністр фінансів Джанет Єллен, міністр оборони Ллойд Остін, держсекретар Ентоні Блінкен і адміністратор USAID Саманта Пауер надіслали листа до Конгресу із закликом схвалити запит адміністрації Байдена щодо надання $11,8 млрд прямої бюджетної підтримки Україні в рамках додаткового пакету президента щодо задоволення потреб національної безпеки", - зауважується в повідомленні.
При цьому нагадується, що пакет, ініційований президентом Байденом, передбачає військову, економічну й гуманітарну допомогу, "спрямовану на збереження інтересів національної безпеки США під час глобальних викликів".
У листі до Конгресу підкреслюється, що пряма бюджетна підтримка України "нерозривно пов’язана з її успіхом на полі бою". Це дозволяє Україні підтримувати врядування та економіку й зосередити свої ресурси на обороні.
"Це фінансування забезпечується безпрецедентним рівнем надійного контролю та прозорості, а також значною бюджетною підтримкою з боку Євросоюзу, інших партнерів G7 та Міжнародного валютного фонду (МВФ)", - підкреслюється в документі.
- Президент США Джо Байден минулого місяця передав Конгресу запит загальною вартістю $106 млрд, який включає, в тому числі допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню, заходи щодо посилення кордону США та інші асигнування.
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