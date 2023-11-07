Білий дім закликає конгрес підтримати запит Байдена про $11,8 млрд на потреби Україні

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США.

"Міністр фінансів Джанет Єллен, міністр оборони Ллойд Остін, держсекретар Ентоні Блінкен і адміністратор USAID Саманта Пауер надіслали листа до Конгресу із закликом схвалити запит адміністрації Байдена щодо надання $11,8 млрд прямої бюджетної підтримки Україні в рамках додаткового пакету президента щодо задоволення потреб національної безпеки", - зауважується в повідомленні.

При цьому нагадується, що пакет, ініційований президентом Байденом, передбачає військову, економічну й гуманітарну допомогу, "спрямовану на збереження інтересів національної безпеки США під час глобальних викликів".

У листі до Конгресу підкреслюється, що пряма бюджетна підтримка України "нерозривно пов’язана з її успіхом на полі бою". Це дозволяє Україні підтримувати врядування та економіку й зосередити свої ресурси на обороні.

"Це фінансування забезпечується безпрецедентним рівнем надійного контролю та прозорості, а також значною бюджетною підтримкою з боку Євросоюзу, інших партнерів G7 та Міжнародного валютного фонду (МВФ)", - підкреслюється в документі.