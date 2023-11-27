Білий дім заявив, що Байден пропустить кліматичний саміт ООН

Про це повідомляє The New York Times.

Офіційний представник, який побажав залишитися невідомим, не назвав причину, чому Байден не з'явиться на двотижневому саміті, відомому як COP28.

Конференція ООН зі зміни клімату COP28 проходитиме з 30 листопада до 12 грудня в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Високопоставлені помічники Білого дому припустили, що війна між Ізраїлем і ХАМАСом поглинула президента в останні тижні, оскільки він наполягав на паузі в бойових діях і звільненні заручників, утримуваних ХАМАСом.

"У них війна на Близькому Сході і війна в Україні, багато чого відбувається", - сказав минулого тижня Джон Керрі, спеціальний посланник Байдена з питань зміни клімату.

Зазначається, що боротьба з глобальним потеплінням була центральним внутрішнім і міжнародним питанням для президента Байдена, який на початку цього місяця назвав зміну клімату "найбільшою загрозою для людства".

Торік на саміті Байден зробив тригодинну зупинку в Єгипті, де підтвердив лідерство США в глобальній боротьбі зі зміною клімату.