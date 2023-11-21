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Імовірно, 2023 рік стане найспекотнішим в історії, кліматичні експерти фіксують підвищення глобальної температури більш ніж на 2 °C

21 листопада, 2023 вiвторок
09:49
Наука спека

Європейська система моніторингу клімату Copernicus повідомила в понеділок, 20 листопада, що середня глобальна температура в п'ятницю була більш ніж на 2 °C вищою за доіндустріальний рівень вперше за всю історію спостережень

Про це повідомляє Science Alert.

Очікується, що місяці надзвичайної спеки зроблять 2023 рік найспекотнішим роком в історії, коли посухи, масштабні лісові пожежі та люті шторми спустошуватимуть значні території планети.

Згідно з новими даними Служби зміни клімату ЄС (C3S), 17 листопада глобальна температура була на 2,07 °C вищою за доіндустріальний середній показник.

"Це був перший день, коли глобальна температура була більш ніж на 2 °C вищою за рівень 1850-1900 років", - заявила Саманта Берджесс, заступник голови C3S.

Попередні дані Copernicus свідчать про те, що рекорд протримався і протягом суботи, коли температура була приблизно на 2,06 °C вищою за доіндустріальний середній показник.

Паризька угода 2015 року закріпила мету утримати зростання глобальної середньої температури на рівні "значно нижче" 2 °C від доіндустріального рівня і прагнути до безпечних 1,5 °C.

Кліматичні експерти закликали світ прагнути до нижньої межі, щоб уникнути серйозних кліматичних наслідків, таких як спека, суперурагани й танення льодовикових шапок.

Вважається, що нинішній клімат потеплішав майже на 1,2 °C порівняно з цим базовим періодом.

Зокрема, перший день, коли температура перевищила цільовий показник у 2 °C, є частиною серії рекордів цього року: жовтень був найтеплішим за всю історію спостережень у світі, як і кожен місяць починаючи з червня згідно з даними Copernicus, який заявив, що 2023 рік "майже напевно" перевершить найтепліший рік, зафіксований у 2016 році.

Окрім цих офіційних записів, вчені кажуть, що опосередковані дані про клімат, які сягають глибших часів (наприклад, кільця дерев або крижані керни), свідчать про те, що температура цього року може бути безпрецедентною в історії людства, потенційно найтеплішою за понад 100 000 років.

У понеділок у щорічному звіті Програми ООН з навколишнього середовища про розрив у показниках викидів говориться, що минулого року до початку жовтня було зафіксовано 86 днів, коли температура перевищувала доіндустріальний рівень на 1,5 °C. Однак це не означає, що Паризька кліматична угода не буде виконана.

Попри те, що поріг Паризької угоди не перевищено, ЮНЕП попереджає, що ці рекорди "сигналізують про те, що ми наближаємося до нього".

Світові лідери, які зберуться з 30 листопада по 12 грудня в ОАЕ на конференцію COP28, повинні будуть відреагувати на невтішний звіт про перебіг виконання Паризьких зобов'язань після того, як основні наукові дослідження чітко показали, що світ далеко відійшов від запланованого шляху.

  • Кліматичні активісти попереджають, що до 2050 року вп'ятеро більше людей помиратиме від сильної спеки - окрім того, вона може спричинити голод та поширення інфекцій.

Світ
екологія
глобальне потепління
клімат
екологічна катастрофа
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