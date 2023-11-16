До 2050 року смертність від спеки може зрости в 5 разів, - кліматичні активісти

Про це пише ScienceAlert, посилаючись на дослідження міжнародної групи експертів та кліматичних активістів The Lancet Countdown.

Дослідники вважають, що до кінця століття світ потеплішає на два градуси Цельсія, а щорічна кількість смертей, пов’язаних зі спекою, зросте на 370% до 2050 року - це більше в 4,7 раза.

Дослідники також зазначили, що через все ще зростаюче використання викопного палива у світі, смертельна спека буде лише одним із багатьох видів загрози здоров’ю людини. Через посухи, мільйонам людей загрожуватиме голод, комарі переноситимуть інфекційні захворювання, а системам охорони здоров’я буде важко впоратися з цим тягарем, попереджають вчені.

Згідно з прогнозами, до середини століття ще близько 520 млн людей відчуватимуть помірну або серйозну відсутність продовольчої безпеки. Інфекційні хвороби, що передаються комарами, також розширяться на нові території - за умови потепління на 2 °C, поширення лихоманки денге збільшиться на 36%.

Видання наголошує, що така оцінка надійшла під час, ймовірно, найспекотнішого року в історії людства - минулого тижня європейський кліматичний моніторинг оголосив, що цей жовтень був найтеплішим за всю історію спостережень.

Дослідники діляться, що минулого року люди в усьому світі були в середньому 86 днів під впливом небезпечних для життя температур. Своєю чергою кількість людей старше 65 років, які померли від спеки, зросла на 85% з 1991-2000 по 2013-2022 роки.

Попри заклики до глобальних дій, викиди вуглецю, пов’язані з енергетикою, минулого року досягли нових максимумів, йдеться у звіті Lancet Countdown.

"Однак ці наслідки, які ми бачимо сьогодні, можуть бути лише ранніми ознаками дуже небезпечного майбутнього", - сказала виконавчий директор Lancet Countdown Марина Романелло.