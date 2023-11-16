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До 2050 року смертність від спеки може зрости в 5 разів, - кліматичні активісти

16 листопада, 2023 четвер
13:39
Наука Спека у Києві

Кліматичні активісти попереджають, що до 2050 року вп'ятеро більше людей помиратиме від сильної спеки - окрім того, вона може спричинити голод та поширення інфекцій

Про це пише ScienceAlert, посилаючись на дослідження міжнародної групи експертів та кліматичних активістів The Lancet Countdown.

Дослідники вважають, що до кінця століття світ потеплішає на два градуси Цельсія, а щорічна кількість смертей, пов’язаних зі спекою, зросте на 370% до 2050 року - це більше в 4,7 раза.

Дослідники також зазначили, що через все ще зростаюче використання викопного палива у світі, смертельна спека буде лише одним із багатьох видів загрози здоров’ю людини. Через посухи, мільйонам людей загрожуватиме голод, комарі переноситимуть інфекційні захворювання, а системам охорони здоров’я буде важко впоратися з цим тягарем, попереджають вчені.

Згідно з прогнозами, до середини століття ще близько 520 млн людей відчуватимуть помірну або серйозну відсутність продовольчої безпеки. Інфекційні хвороби, що передаються комарами, також розширяться на нові території - за умови потепління на 2 °C, поширення лихоманки денге збільшиться на 36%.

Видання наголошує, що така оцінка надійшла під час, ймовірно, найспекотнішого року в історії людства - минулого тижня європейський кліматичний моніторинг оголосив, що цей жовтень був найтеплішим за всю історію спостережень.

Дослідники діляться, що минулого року люди в усьому світі були в середньому 86 днів під впливом небезпечних для життя температур. Своєю чергою кількість людей старше 65 років, які померли від спеки, зросла на 85% з 1991-2000 по 2013-2022 роки.

Попри заклики до глобальних дій, викиди вуглецю, пов’язані з енергетикою, минулого року досягли нових максимумів, йдеться у звіті Lancet Countdown.

"Однак ці наслідки, які ми бачимо сьогодні, можуть бути лише ранніми ознаками дуже небезпечного майбутнього", - сказала виконавчий директор Lancet Countdown Марина Романелло.

екологія
екологічна катастрофа
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