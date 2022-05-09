Білл Гейтс розповів, якими будуть наслідки війни РФ проти України для світової економіки
Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що розв'язана Росією війна проти України стане чинником спаду світової економіки
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами Гейтса, війна Росії проти України, разом з пандемією коронавірусу, стане однією з причини економічного спаду в світі.
Він зазначив, що російська агресія проти України вже призвела до різкого зростання цін на сировину, а також до проблем із ланцюжками постачання. Через це багато країн, зокрема США, Велика Британія та Індія, почали підвищувати процентні ставки, щоб спробувати знизити інфляцію.
"Це зрештою призведе до уповільнення економічного зростання", - спрогнозував Гейтс.
Він висловив занепокоєння, що на світових біржах розпочнеться розпродаж цінних паперів, який може спровокувати обвал на ринку.
- 15 квітня у МВФ заявили, що війна, розв'язана Росією в Україні, матиме наслідки для економік 143 держав, які генерують 86% світового ВВП.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.39
Купівля 31.39Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.95Продаж 33.81
- Актуальне
- Важливе