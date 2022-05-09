Білл Гейтс розповів, якими будуть наслідки війни РФ проти України для світової економіки

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Гейтса, війна Росії проти України, разом з пандемією коронавірусу, стане однією з причини економічного спаду в світі.

Він зазначив, що російська агресія проти України вже призвела до різкого зростання цін на сировину, а також до проблем із ланцюжками постачання. Через це багато країн, зокрема США, Велика Британія та Індія, почали підвищувати процентні ставки, щоб спробувати знизити інфляцію.

"Це зрештою призведе до уповільнення економічного зростання", - спрогнозував Гейтс.

Він висловив занепокоєння, що на світових біржах розпочнеться розпродаж цінних паперів, який може спровокувати обвал на ринку.

15 квітня у МВФ заявили, що війна, розв'язана Росією в Україні, матиме наслідки для економік 143 держав, які генерують 86% світового ВВП.

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