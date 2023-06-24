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Білорусь повинна закрити кордон з РФ й почати вивід російських військ, - Тихановська

24 червня, 2023 субота
18:01
Світ Світлана Тихановська

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до армії, чиновників та силовиків Республіки Білорусь щодо заколоту керівника ПВК Вагнера ​​Євгена Пригожина

Відповідне відео вийшло на її офіційному YouTube-каналі.

"У Росії відбувається хаос, який дедалі більше нагадує громадянську війну. Підконтрольна Євгену Пригожину ПВК кинула виклик офіційному російському уряду через невдоволення тим, що Росія програє війну Україні. Проти Пригожина ФСБ вже порушила кримінальну справу, а в новинах ми бачимо, що вагнерівці окупували Ростов і Воронеж", - зазначила політикиня.

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"Російська диктатура почала війну проти України, а тепер привела її у свій дім. Цей досвід варто пам’ятати кожному, хто хоче розпочати або підтримати агресивну війну: війна поглинає усе навколо", - додала Тихановська.

"Лукашенко і Путін намагаються втягнути нашу Білорусь у війну. На них поширюється Союзна держава. Кажуть: Росія - ваш союзник. Але цей союзник несе хаос, війну, кризу. Путін може спробувати втягнути білоруських військових у свій внутрішній конфлікт, щоб він став і нашим конфліктом", - продовжила Світлана Тихановська.

У зв'язку з цим вона закликала скористатися нинішньою ситуацією аби позбутися російської військової присутності у Білорусі.

"Я хочу закликати білоруських дипломатів, військових і силовиків пам'ятати, що у нас, білорусів, є свої національні інтереси. Ані Путін, ані Пригожин не є друзями Білорусі, і не варто обирати їхню сторону. Білоруси повинні захищати свою країну. Тільки від нас з вами залежить, як ця ситуація вплине на Білорусь. Головне завдання всіх білорусів зараз - зберегти безпеку і суверенітет Білорусі. Врятувати нашу країну від того, ким стала Росія. Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію", - наголосила Тихановська.

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При цьому вона окремо звернулася до білоруської армії.

"Я також звертаюся до білоруської армії - не можна покладатися на долю і сподіватися, що Росія залишить Білорусь у спокої. Зараз найкращий шанс вигнати російських військових з нашої країни. Якщо цей шанс буде упущено, Росія зробить з нами те саме, що зробила з Україною. Росія не могла залучити білорусів до військових дій в Україні. Ми не повинні допустити, щоб Білорусь була втягнута у військові дії на території Росії, а головне, ми не повинні допустити військових дій Росії вдома, в Білорусі. Білорусь повинна закрити кордон з Росією і почати виведення російських військ з білоруської території", - сказала Світлана Тихановська.

Окрім того, Тихановська створила оперативний штаб.

"Його керівником я призначила Валерія Сахащика. Запрошуємо до участі представників демократичних структур, Полка Калиновського та білоруських волонтерів. Ми стежимо за ситуацією. Ми шукатимемо міжнародної підтримки наших дій. Наша віра в білорусів є сильною - ми знаємо, що білоруси завжди оберуть Білорусь", - підсумувала Тихановська.

  • Усе, що стосується збройного заколоту Пригожина проти Путіна, відображається тут - у нашій спеціальній текстовій трансляції.
Росія
Білорусь
Заколот Вагнера
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