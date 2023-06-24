Хаос у Москві стане подарунком для України на тлі контрнаступу, - CNN
Збройне повстання найманців ПВК Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним відбувається у найкращий час для українського контрнаступу
Про це зазначають аналітики CNN.
"Хаос у Кремлі не міг настати в кращий час для України. Те, що президент Росії Володимир Путін назвав "збройним заколотом" найманців "Вагнера", є подарунок для країни, яка місяцями готувалася до контрнаступу, щоб завдати нищівного удару по російським військовим", - йдеться в повідомленні.
У CNN додають, що раптом, після 16 місяців повномасштабної війни, для українців є щось інше, на що дивитися - як російські загарбники воюють між собою. Тому слово дня в Україні - "зловтіха".
Зазначається, що у п’ятницю знімальна група CNN на півдні України була біля лінії фронту. Журналісти повідомляють, що бачили "велику концентрацію військ і озброєння", у тому числі новітньої західної зброї, готової до наступу.
- 23 червня російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. 24 червня вагнерівці увійшли у Воронеж, центр Ростову-на-Дону та рухаються колонами на Москву. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
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