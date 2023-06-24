Про це зазначають аналітики CNN.

"Хаос у Кремлі не міг настати в кращий час для України. Те, що президент Росії Володимир Путін назвав "збройним заколотом" найманців "Вагнера", є подарунок для країни, яка місяцями готувалася до контрнаступу, щоб завдати нищівного удару по російським військовим", - йдеться в повідомленні.

У CNN додають, що раптом, після 16 місяців повномасштабної війни, для українців є щось інше, на що дивитися - як російські загарбники воюють між собою. Тому слово дня в Україні - "зловтіха".

Зазначається, що у п’ятницю знімальна група CNN на півдні України була біля лінії фронту. Журналісти повідомляють, що бачили "велику концентрацію військ і озброєння", у тому числі новітньої західної зброї, готової до наступу.