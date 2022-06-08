Білорусь вперше обігнала Німеччину в постачанні товарів до РФ, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що експорт Німеччини до Росії у квітні скоротився приблизно до $800 млрд. Таким чином, Білорусь вперше обігнала Німеччину (чия економіка у 60 разів більша за білоруську) в постачанні товарів до РФ.

Весь закордонний імпорт до Росії станом на квітень знизився приблизно на 60-80% у порівнянні з квітнем 2021 року та лютим 2022-го. Згідно з цими даними, обсяг імпорту в цей період міг впасти з $27 млрд до $5-10 млрд.

За розрахунками Bloomberg, постачання до Росії з країн, на які 2021 року припадала майже половина імпорту, у квітні знизилися приблизно на 40% у порівнянні з тим самим періодом на рік раніше. Це дійсно, зокрема, для постачань із Китаю, який не запроваджував санкції проти РФ.

"Ринок практично впав. Сьогодні дуже складно привезти вантаж із Європи, іноді майже неможливо", – заявив агенції Андрій Побежимов, голова відділу міжнародної логістики служби доставлення СДЕК.

Крім того, Росія ускладнила отримання точних відомостей про свою економіку, оскільки перестала публікувати деякі ключові статистичні показники, включаючи докладну розбивку імпорту та експорту.

Нагадаємо, російська економіка перебуває на шляху до найглибшої рецесії з часів розпаду Радянського Союзу через наслідки санкцій, пов'язаних із війною в Україні. За 100 днів санкцій Росія втратила 256 млрд фунтів.

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