Білорусі в жодному випадку не можна втрачати ринки Євросоюзу, - Лукашенко

Про це повідомляє офіційний портал уряду Республіки Білорусь.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на засіданні, що РБ навіть за умов санкцій потрібно просувати власну продукцію на ринки країн Євросоюзу.

"Нам у жодному разі не можна йти з Євросоюзу. Це наш найближчий сусід. Ми половину там, по-моєму, працювали за експортом. З ними варто працювати. Біснування політиків уже йде на задній план. Бізнес є бізнес", – зазначив Лукашенко.

За його словами, європейські країни зацікавлені в мінеральних добривах і нафтопродуктах Білорусі.

"Можливо, ми є недостатньо активними в просуванні своєї продукції в цих умовах на ті ринки. Якщо їм потрібні наші товари, вони теж шукають шляхів, як купити... Натомість туди потрібно йти й створювати нові ланцюжки для того, щоб торгувати", – сказав Лукашенко.

У червні Байден продовжив санкції США проти Білорусі, введені після "виборів" 2020 року.

Швейцарія слідом за ЄС ухвалила шостий пакет санкцій проти РФ та Білорусі.

У квітні Мінськ заявив, що через санкції Білорусь виплачуватиме частину зовнішнього боргу в нацвалюті.