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Швейцарія слідом за ЄС ухвалила шостий пакет санкцій проти РФ та Білорусі

10 червня, 2022 п'ятниця
15:08
Світ прапор Росії

Під фінансові санкції та обмеження на вʼїзд зокрема потрапили ще 100 громадян Росії та Республіки Білорусь

Про це інформує керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Стало відомо, що сьогодні Швейцарія слідом за іншими країнами ЄС схвалила шостий пакет санкцій проти РФ. Санкції у тому числі включатимуть ембарго на російську нафту.

У пресрелізі Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) оприлюднили інформацію про те, що в рамках санкційних обмежень чотири банки Росії та Білорусі були відключені від системи SWIFT. Мова йде зокрема і про російський Сбербанк, який є одним із найбільших банків РФ.

Крім того, пакет передбачає збільшення списку товарів, які забороняється експортувати до підсанкційних країн.

Крім того, під обмеження та заборону на вʼїзд потрапили ще 100 громадян Росії та Республіки Білорусь.

"Сюди входять військовослужбовці, притягнені до відповідальності за звірства, скоєні в Бучі, а також особи, які працюють у сферах політики та дезінформації/пропаганди та певні олігархи", - заявили у SECO.

"Що потрібно робити далі? Необхідно максимально активізувати роботу над сьомим пакетом санкцій ЄС. Газове ембарго, відключення російських банків від SWIFT, включно з "Газпромбанком", вторинні та індивідуальні санкції як проти оточення Путіна, так і державних чиновників, політичних діячів, пропагандистів та менеджерів російських держкомпаній. Варто діяти швидко", - прокоментував Єрмак.

  • Нагадаємо, 9 червня Зеленський підписав указ про введення санкцій проти Путіна, Пєскова, Мішустіна й інших: у списку понад 260 росіян

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