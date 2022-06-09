Інформацію про це оприлюднили на офіційному сайті Офісу президента України.

Згідно з новим указом, що має назву "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 червня 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", вказаним особам заборонено користуватися належним їм майном та виводити капітали за межі України.



Крім того, санкції передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України для підсанкційної особи, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, а також заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави.



До обмежень також належать припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони та заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності.



У список підсанкційних осіб, окрім Путіна, потрапили ще понад 260 людей та 236 підприємства, які мають стосунок до керівництва Кремля. У тому числі прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та голова уряду РФ Михайло Мішустін.