Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Росія має потужне лобі в Раді безпеки Білорусі, адміністрації самопроголошеного президента Лукашенка та в КДБ Білорусі. Однак білоруська армія відсторонена від прийняття рішень в країні. Є інформація про те, що на початку російського вторгнення в Україну багато підрозділів армії Білорусі були на межі бунту. Тому не все так просто для Лукашенка. Також більшість у білоруському суспільстві проти цієї війни. Хоча в Білорусі й не спостерігаються антивоєнні протести, білоруси намагались вести партизанську війну проти військових РФ", - пояснив Висоцкі

Висоцкі вважає, що всю вину за цю війну повинні нести росіяни. За його словами, багато військових чиновників в Білорусі відчувають вину за те, що з білоруської території по Україні запускались ракети.

"Я контактую з багатьма військовими чиновниками з Білорусі. Багато хто з них каже, що готовий на колінах випрошувати пробачення в українців за те, що ракети по Україні летіли з території Білорусі. Тому, я вважаю, що вся вина за цю війну лежить тільки на росіянах. Білоруська армія взагалі може стати союзником України. Однак для цього потрібно, щоб Захід вів правильну політику щодо Білорусі", - додав Висоцкі.

22 червня у міноборони Білорусі повідомили, що їх військові розпочали мобілізаційні навчання у Гомельській області, яка межує з Україною.

23 червня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу заявив, що розконсервовану техніку в Білорусі можуть перекинути на Донецький напрямок

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