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Білоруська опозиція створила об'єднаний перехідний уряд, - ЗМІ

9 серпня, 2022 вiвторок
21:39
Світ Світлана Тихановська

Лідерка об'єднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила про створення "колективного виконавчого органу" – Об'єднаного перехідного кабінету.

Про це повідомляє білоруське опозиційне видання "Зеркало".

Об'єднаний перехідний кабінет створили на конференції "Нова Білорусь", присвяченій другій річниці масштабних антиурядових протестів.

"Це колективний виконавчий орган, який щодня працюватиме на головні цілі – захищати незалежність і суверенітет Республіки Білорусь, представляти національні інтереси Білорусі, здійснити фактичну деокупацію нашої країни, відновити конституційну законність і порядок, розробити та реалізувати заходи щодо припинення незаконного утримання влади, забезпечити транзит влади від диктатури до демократії, створити умови для проведення чесних та вільних виборів, розробляти та виконувати рішення, необхідні для досягнення демократичних змін у Білорусі", – пояснила Тихановська.

Вона призначила Павла Латушка представником кабінету з транзиту влади. Олександра Азаров став представником із відновлення правопорядку, Валерій Ковалевський – представником із закордонних справ, а Валерій Сахащик – представником з оборони та нацбезпеки.

  • 9 серпня у Мінську відбулося засідання Кабміну, на якому обговорювали діяльність економіки в умовах санкцій.
  • Того ж дня США ввели санкції проти сотні топчиновників Білорусі, причетних до підриву демократії в республіці
  • Наприкінці червня лідерка білоруської опозиції закликала президента України враховувати внесок білорусів у боротьбу проти російського агресора та сприяти єдності українського й білоруського народів.

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