Про це Світлана Тихановська сказала у своєму відеозверненні.

"Президент Зеленський сказав, що коли хтось із тих, хто запускає російські ракети з території Білорусі, сподівається уникнути відповідальності, то не помиляється – це справді так, всі відповідальні за військову агресію, за використання білоруської землі як полігонів для російської техніки, за насилля проти українців і білорусів — будуть нести справедливу відповідальність. І це буде Лукашенко та його поплічники, а не весь білоруський народ", - заявила Тихановська.

Вона поважає слова Зеленського, що від білорусів зараз дуже багато чого залежить. "І це справді так. Саме тому білоруси роблять все можливе – і в Україні, і в Білорусі, і по всьому світу, аби захистити незалежність і суверенітет наших країн", - сказала білоруська опозиціонерка.

"І народ України, і народ Білорусі мають свої національні інтереси. І зараз вони збігаються, бо обидва наші народи хочуть повернути мирне життя, позбутися російської окупації й остаточно перемогти диктатуру як явище. Наші народи зараз підтримують одне одного. І завдання політиків – допомогти їм у цьому, не роз’єднати в суперечках, бо це сприятиме лише ворогу, — вважає Світлана Тихановська. - Білоруси зроблять все можливе, аби допомогти Україні. Нам нічого не потрібно у відповідь, окрім поваги до нашого шляху, поваги до нашого досвіду й нашого права бути самими собою – білорусами".

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