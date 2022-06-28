Лукашенко не контролює власного війська, - дипломат Безсмертний
Дипломат Роман Безсмертний вважає, що підвішений статус самопроголошеного Лукашенко дає колосальний шанс політичному й воєнному керівництву РФ мати одноосібне управління збройними силами Республіки Білорусь і ігнорувати Лукашенко
Таку думку він висловив в етері програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.
"Лукашенко залишився самопроголошеним президентом лише завдяки Путіну і Росії. Ніякої необхідності, щоб апелювати до Лукашенко в прийнятті рішення Путіним стосовно збройних сил Білорусі немає. Лукашенко не впливає на ситуацію щодо управління збройними силами Республіки Білорусь. Хіба що, дати вказівку випускати дерев‘яні танки, які розставляють вздовж білорусько-українського кордону. Його повноваження - грати роль колгоспного фюрера у цій війні", - зазначив Безсмертний.
Дипломат додав, що Кремль буде самостійно приймати рішення по всіх питаннях, які стосуються ведення війни Білоруссю чи з території Білорусі стосовно України.
"Лукашенко не контролює ситуацію ні з власними військами, ні з використанням території Білорусі військами РФ. Лукашенко тримають на своїх проблемах життєзабезпечення та статусу. А управління збройними силами, управління військами національної гвардії вже давно перейшло в руки РФ", - наголосив Безсмертний.
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