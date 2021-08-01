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Головна Світ Білоруська спортсменка Тимановська розповіла у Токіо правду про НОК Лукашенка. Її намагаються депортувати з Японії

Білоруська спортсменка Тимановська розповіла у Токіо правду про НОК Лукашенка. Її намагаються депортувати з Японії

1 серпня, 2021 неділя
15:47
Світ

Членкиню олімпійської збірної Білорусі, легкоатлетку Христину Тимановську, яка кілька днів тому розповіла про зловживання підконтрольного режиму Лукашенка НОК країни, прямо зараз збираються насильно вивезти з Токіо до Білорусі

Про це розповідає Еспресо.TV.

Завтра Христина мала бігти 200 метрів, але представники збірної вирішили терміново депортувати її - купили квитки на літак й доправили до аеропорту.

За інформацією Nexta, Тимановська наразі перебуває в третьому терміналі токійського аеропорту - її виліт в 22:50 за токійським часом (рейс Токіо - Стамбул).

Білоруські спортивні фукнціонери збираються вивезти її літаком через Туреччину до Білорусі, тоді як сама Тимановська хоче просити політичного притулку в одній з європейській країн.

Ось як вони прокоментували ситуацію (цитата з порталу Хартыя'97):

"За висновком лікарів, у зв'язку з емоційно-психологічним станом білоруської легкоатлетки Христини Тімановскій, тренерським штабом національної команди з легкої атлетики прийнято рішення про припинення виступу спортсменки на Іграх XXXII Олімпіади".

На місці перебуває токіійська поліція, яка узяла жінку під охорону.







Світлини Reuters


Голова європейських олімпійських комітетів Спірос Капралос звернувся до МОК з вимогою негайного втручання в інцидент з депортацією Тимановської.


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