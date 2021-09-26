Білоруські партизани підпалили базу ОМОНу в Мінську та стрільбище силовиків в Бобруйську

На своєму телеграм-каналі Буслы ляцяць підпільники звітують про дві здійснені ними акції, передає Еспресо.TV.



Ввечері 25 вересня вони повідомили про скидування з дронів запальних сумішей на будівлі ОМОНу в мінському районі Уруччя, а днем раніше, 24 вересня, заявили про пошкодження вогнем полігону в Бобруйську.









В обох випадках автори повідомлення на підтвердження сказаного долучали відповідне відео.







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В Мінську, за їхніми словами, ними було використано "дві 5 л ємності" з інтервалом у 20 секунд, в Бобруйську - 4,5 л суміші.



МВС Білорусі заявляє, що виконавців "дій терористичного характеру" в Бобруйську затримано. Це місцеві чоловіки віком 27, 30 та 45 років, інформує білоруська державна інформагенція БЕЛТА.





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