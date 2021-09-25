Російські військові залишилися на кордоні з Україною після навчань "Захід-2021", - Залужний
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що, попри завершення навчань "Захід-2021", російські війська не повертаються на місця постійної дислокації
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За його словами, попри завершення російських навчань "Захід-2021", українське командування не фіксує масового повернення батальйонно-тактичних груп російської армії на місця постійної дислокації.
"Не зважаючи на те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, пройшло урочисто закриття, на сьогодні ми не фіксуємо масового повернення в пункти постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на підсилення. А їх було аж 19 на сьогодні, які з’явилися додатково насамперед під час проведення цих навчань і на території Республіки Білорусь, і на території Російської Федерації", – сказав Залужний.
Він додав, що ці батальйонно-тактичні групи продовжують виконувати завдання в Південному військовому окрузі Росії.
"Вони не стоять з автоматами вздовж нашого кордону. Вони знаходяться у відповідних районах, наближених до державного кордону", – розповів Залужний.
Спільні військові навчання Росії та Білорусі тривали з 9 по 16 вересня, у них взяли участь близько 200 тис. військовослужбовців та інша техніка на кількох об’єктах у Росії та Білорусі.
- 11 вересня повідомлялося, що під час навчань "Захід-2021" Російська Федерація спільно зі своїми союзниками відпрацьовує гіпотетичні бойові дії проти країн блоку НАТО на території Білорусі.
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