У сценарії "Заходу-2021" описано роль Україні під час війни за Білорусь
Під час навчань "Захід-2021" країна-агресор Російська Федерація спільно зі своїми союзниками відпрацьовує гіпотетичні бойові дії проти країн блоку НАТО на території Білорусі
Фактично йдеться про війну за Білорусь, передає Еспресо.TV.
"За легендою навчань коаліція західних країн - Нярис, Помор'я і Полярна республіка (тотожні Литві, Латвії та Польщі) ніби як організовують невдалу спробу зміни керівництва в Республіці Полісся (Білорусь) і за підсумком починають військове вторгнення, попереджання серією авіаційних і ракетних ударів. Збройні сили Центральної Федерації (Росія) висуваються на допомогу союзній республіці", - йдеться в матеріалах Міноборони РФ.
Наразі, під час першого етапу навчань (10-12 вересня) проходитиме оборонний етап від "противника", що вклинився на 150 км.
Читайте також: Кулеба розповів, якими для України будуть наслідки поглинання Білорусі Росією
13-16 числа почнеться другий етап - наступальний, в ході якого планується "довершити розгром противника і відновити втрачене становище".
Україну на картах навчань позначено як нейтральну державу.
Довідка
Штаб навчань розташовано на полігоні в поволзькому містечку Муліне (Нижньогородська область РФ).
Окрім росіян та білорусів там задіяно офіцерів з Вірменії, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Монголії, Індії, Пакистану та Шрі-Ланки.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.88
-
EUR
Купівля 31.41Продаж 31.8
- Актуальне
- Важливе