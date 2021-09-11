У сценарії "Заходу-2021" описано роль Україні під час війни за Білорусь

Фактично йдеться про війну за Білорусь, передає Еспресо.TV.



"За легендою навчань коаліція західних країн - Нярис, Помор'я і Полярна республіка (тотожні Литві, Латвії та Польщі) ніби як організовують невдалу спробу зміни керівництва в Республіці Полісся (Білорусь) і за підсумком починають військове вторгнення, попереджання серією авіаційних і ракетних ударів. Збройні сили Центральної Федерації (Росія) висуваються на допомогу союзній республіці", - йдеться в матеріалах Міноборони РФ.







Наразі, під час першого етапу навчань (10-12 вересня) проходитиме оборонний етап від "противника", що вклинився на 150 км.



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13-16 числа почнеться другий етап - наступальний, в ході якого планується "довершити розгром противника і відновити втрачене становище".



Україну на картах навчань позначено як нейтральну державу.Штаб навчань розташовано на полігоні в поволзькому містечку Муліне (Нижньогородська область РФ).Окрім росіян та білорусів там задіяно офіцерів з Вірменії, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Монголії, Індії, Пакистану та Шрі-Ланки.