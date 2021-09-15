Білоруські прикордонники повідомили про нібито обстріл прикордонзнаку з боку України

Про це повідомила пресслужба комітету у Telegram.



Там заявили, що інцидент стався 11 вересня.



"При огляді прикордонного знака прикордонники застави "Сваринь" виявили пошкодження прикордонного стовпа і щитка із зображенням герба Білорусі у вигляді пробоїн від дробу, імовірно, пострілом з мисливської рушниці", - йдеться у повідомленні.



У Білорусі заявили, що провели зустріч з українськими прикордонниками і це "результати показали, що постріли проводились з території України".

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що пошкоджений прикордонний знак на кордоні виявив наряд Луцького загону ДПСУ, інформує Бабель.

«Про дану ситуацію відразу було повідомлено прикордонників сусідньої країни та співробітників поліції. Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці», — заявив він.

Разом з тим, спікер ДПСУ пояснив, що болотисто-чагарникова місцевість унеможливлює піший рух в цьому районі, тому ознак перебування осіб біля прикордонного знаку не виявлено.

«Проте знак розташований поряд з каналом, що зʼєднує озера цієї місцевості, тому не виключається, що пошкодження могли здійснити порушники, які проходили по ньому човном», — додав Демченко.

За його словами під час перевірки на місцевості використаних гільз від мисливської зброї не виявили.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb