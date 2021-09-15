Білоруські прикордонники повідомили про нібито обстріл прикордонзнаку з боку України
Державний прикордонний комітет Білорусі повідомив про обстріл свого знаку з території України
Про це повідомила пресслужба комітету у Telegram.
Там заявили, що інцидент стався 11 вересня.
"При огляді прикордонного знака прикордонники застави "Сваринь" виявили пошкодження прикордонного стовпа і щитка із зображенням герба Білорусі у вигляді пробоїн від дробу, імовірно, пострілом з мисливської рушниці", - йдеться у повідомленні.
У Білорусі заявили, що провели зустріч з українськими прикордонниками і це "результати показали, що постріли проводились з території України".
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