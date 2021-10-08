Білоруські прикордонники стріляли у польський патруль на кордоні, - прикордонна служба Польщі
Білоруські прикордонники стріляли у бік польських військовослужбовців на кордоні між країнами
Про це заявила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, передає Укрінформ.
“Патруль білоруських служб здійснив постріли у напрямку польських військовослужбовців, які разом з прикордонниками патрулюють кордон. Ймовірно, використовувалися холості набої, нічого не сталося”,- повідомила Міхальська.
За її словами, кількість провокацій на кордоні стає дедалі більше.
Читайте також: Польща залучить армійські гелікоптери для охорони кордону з Білоруссю
Раніше поляки заявили, що білоруські прикордонники ціляться у них зброєю, кидають щось в їхній бік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.47
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.62
- Актуальне
- Важливе