Білоруські прикордонники стріляли у польський патруль на кордоні, - прикордонна служба Польщі

Про це заявила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, передає Укрінформ.

“Патруль білоруських служб здійснив постріли у напрямку польських військовослужбовців, які разом з прикордонниками патрулюють кордон. Ймовірно, використовувалися холості набої, нічого не сталося”,- повідомила Міхальська.

За її словами, кількість провокацій на кордоні стає дедалі більше.



Читайте також: Польща залучить армійські гелікоптери для охорони кордону з Білоруссю

Раніше поляки заявили, що білоруські прикордонники ціляться у них зброєю, кидають щось в їхній бік.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



