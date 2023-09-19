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Білоруський вчений зашифрував лозунг "Сдохни, Путлер" у публікації для московського університету

19 вересня, 2023 вiвторок
19:40
Війна з Росією Путін

Білоруський вчений зашифрував лозунг "Сдохни, Путлер. Ні війні" у своїй науковій статті - її опублікували у журналі, який належить московському університету

Про це пише видання "Медуза".

Зазначається, що доцент Карлового університету в Чехії Ілля Лемешкін у грудні 2022 року написав наукову статтю "Скільки книг видав Ф. Скоріна у Празі", присвячену діячеві епохи Відродження Франциску Скорині, який народився на території сучасної Білорусі.

У цій статті він зашифрував послання - якщо скласти перші літери кожного абзацу статті, виходить фраза "Здохни Путлер. Ні війні. І. Л". 

Повідомляється, що у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, вчений відправив статтю до журналу "Концепт: філософія, релігія, культура", який видає Московський державний інститут міжнародних відносин Міністерства закордонних справ РФ. У червні 2023 року вона була опублікована на сайті журналу.

Зазначається також, що Лемешкін не одразу розповів про заклик - він дочекався, доки друковані примірники журналу розійдуться бібліотеками, аби їх було складніше вилучити. Вчений пояснив, що обрав для публікації саме цей журнал, оскільки він дотримується пропутінської позиції.

"Я хотів нагадати читачам у Росії та Білорусі, що існує вишуканий засіб. Він допомагає висловити позицію навіть за умов тоталітарного режиму", - каже Лемешкін.

Вчений також поділився, що після публікації статті він отримав листа від читача з Росії, який побачив його послання.

Світ
Росія
Білорусь
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