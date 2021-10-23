"Білоруського Сноудена" оголосили у розшук

Така інформація міститься в базі даних МВС РФ "Увага, розшук", передає Еспресо.TV.



При цьому не уточнюється, коли саме Савельєва було внесено до бази.



Зараз білорус знаходиться у Франції і чекає отримання статусу політичного біженця.



Вчора вийшло інтерв'ю Савельєва, яке він дав Ксенії Собчак.



У бесіді з Собчак він розповів, що спілкувався в Москві з російськими силовиками. Вони погрожували йому, що через відео, опубліковані засновником проєкту "Гулагу.нет" Володимиром Осечкин, щодо нього, Савельєва, порушать кримінальну справу про розголошення держтаємниці або шпигунство. Однак жодних звинувачень Савельєву не тоді пред'явили. Після цієї розмови він вилетів з РФ до Мінська, а після з Білорусії через Туреччину і Туніс потрапив до Франції.



Савельєв зізнався, що досі непокоїться за своє життя, але вже менше, ніж у РФ чи РБ.





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