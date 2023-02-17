"Більш далекобійна ракета, ніж Javelin": експерт Defense Express Киричевський про французькі ПТРК Akeron MP
Франція передала Україні протитанкові комплекси Akeron MP - це новітній виріб, який тільки поставлений на озброєння
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.
"Французи ці ракети позиціювали як їхній аналог Javelin, але там більш далекобійна ракета. Що найприємніше у даній ситуації, французи самі тільки поставили цю ракету на своє озброєння. Перші бойові стрільби відбулись наприкінці 2021 року", - зазначив він.
Киричевський додав, що французькі військові навіть відпрацювали таку річ, як стрільбу з цих протитанкових комплексів на дальність до 5 км з використанням безпілотника.
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"Можливо, навіть ці французькі ракети Akeron MP наші військові зможуть застосовувати ефективніше, ніж американські Javelin. Це дуже приємна новина, що французи вирішили обкатати на полі бою проти рашистів свій новітній виріб, який на експорт не постачався", - підсумував експерт.
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