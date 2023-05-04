Про це інформує в Military Media Center представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Координаційний штаб провів перше соціологічне дослідження серед російських військовополонених у межах проєкт "Хочу жить".

Згідно з даними, лише 26% опитаних сказали, що їм абсолютно не подобається забезпечення боєкомплектом в армії Росії. 29,2% вказали - не подобається забезпечення зброєю.

Лише 7,1% російських військовополонених дуже задоволені забезпеченням, ще 10,4% відповіли, що вони задоволені отриманим боєкомплектом.

Водночас 27,3% опитаних висловили нейтральне ставлення до забезпечення боєкомплектом.

Дослідження було проведене у квітні цього року, в ньому добровільно взяли участь 400 військовополонених.