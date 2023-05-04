Більш ніж половина російських військовополонених не задоволені забезпеченням армії РФ, - дослідження
За результатами першого соціологічного опитування, проведеного Координаційним штабом, 55% російських військовополонених не задоволені якістю зброї, якою їх забезпечує армія РФ
Про це інформує в Military Media Center представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.
Координаційний штаб провів перше соціологічне дослідження серед російських військовополонених у межах проєкт "Хочу жить".
Згідно з даними, лише 26% опитаних сказали, що їм абсолютно не подобається забезпечення боєкомплектом в армії Росії. 29,2% вказали - не подобається забезпечення зброєю.
Лише 7,1% російських військовополонених дуже задоволені забезпеченням, ще 10,4% відповіли, що вони задоволені отриманим боєкомплектом.
Водночас 27,3% опитаних висловили нейтральне ставлення до забезпечення боєкомплектом.
Дослідження було проведене у квітні цього року, в ньому добровільно взяли участь 400 військовополонених.
- У перехопленій розмові зі знайомою росіянин визнав, що перерізає горло українських військовополонених після допитів.
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