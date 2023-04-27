Про це інформує Служба безпеки України.

Правоохоронці перехопили розмову на східному фронті.

"Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й", – каже військовий армії РФ своїй знайомій про свої "плани" після цієї розмови.

Рашист розповідає в подробицях, як перерізає горло людині та уточнює, що таких випадків у нього вистачає, роблять це вночі.

"Люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать", – додав росіянин.

Служба безпеки встановила особу злочинця. Це Сучко Євген Юрійович з Новгородської області РФ, 1995 року народження.

"Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області. СБУ працює, аби цей Сучко та кожен воєнний злочинець з РФ поніс заслужене покарання за свої звірства", - наголошують в пресслужбі.

Нині українська спецслужба розслідує понад 35 тисяч кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни.