"Більш цинічно не буває": Шольц обурився словами Путіна про жертви серед цивільних на Близькому Сході
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав цинічною заяву Путіна про жертв серед цивільних на Близькому Сході, оскільки президент РФ продовжує вести війну з Україною
Про це пише BILD.
Шольц розкритикував Путіна, який засуджує дії Ізраїлю та підтримує ХАМАС, та заявив, що обурений бідканням президента РФ через жертв серед цивільних на Близькому Сході, оскільки російська армія продовжує вести війну та вбивати цивільних в Україні.
"Більш цинічно справді не буває", - додав канцлер.
- Держдума РФ опублікувала звернення до ООН, у якому заявила, що поставки США зброї Ізраїлю - це "спроби замаскувати провал американської політики на Близькому Сході".
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