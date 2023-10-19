"Більш цинічно не буває": Шольц обурився словами Путіна про жертви серед цивільних на Близькому Сході

Про це пише BILD.

Шольц розкритикував Путіна, який засуджує дії Ізраїлю та підтримує ХАМАС, та заявив, що обурений бідканням президента РФ через жертв серед цивільних на Близькому Сході, оскільки російська армія продовжує вести війну та вбивати цивільних в Україні.

"Більш цинічно справді не буває", - додав канцлер.