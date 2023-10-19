У РФ заявили, що поставки США зброї Ізраїлю - це "спроби замаскувати провал американської політики на Близькому Сході"
Держдума РФ опублікувала звернення до ООН, у якому заявила, що поставки США зброї Ізраїлю - це "спроби замаскувати провал американської політики на Близькому Сході"
Звернення публікує пропагандистське видання "РИА.Новости".
У Держдумі заявили, нібито Захід, очолюваний США, "перешкоджає" припиненню конфлікту на Близькому Сході та "розпалює війну" поставляючи Ізраїлю зброю.
"Вважаємо аморальною та безрозсудною політику колективного Заходу на чолі зі США, дії яких в цей час
перешкоджають припиненню близькосхідного конфлікту та всіляко розпалюють пожежу війни у цьому багатостраждальному регіоні. Військові поставки та багатомільярдні фінансові кошти, що виділяються
адміністрацією Байдена Ізраїлю, американські авіаносці в близькосхідних водах не сприяють деескалації конфлікту, не націлені на припинення загибелі тисяч громадян Палестини, Ізраїлю та інших країн, що опинилися у зоні бойових дій", - йдеться у заяві.
Держдума стверджує, що таким чином США намагається "замаскувати повний провал близькосхідної політики Вашингтона", проте ці спроби "приречені". Росія також звинувачує США у тому, що вони "насаджують світу врегулювання політичних проблем із позиції сили".
Держдума країни-терористки закликала "припинити кровопролиття" та "ескалації насильства щодо мирних громадян" та закликала Ізраїль та Палестину "сісти за стіл переговорів".
- 18 жовтня Байден заявив, що США направлять $100 млн як гуманітарну допомогу цивільним особам у Газі й на Західному березі. Він також планує звернутися до конгресу з проханням ухвалити новий "безпрецедентний" пакет підтримки Ізраїлю у сфері оборони.
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