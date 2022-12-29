Більш як 50% українців підтримують заборону УПЦ МП, - опитування
54% опитаних українців висловилися за заборону Української православної церкви Московського патріархату, 12% респондентів - проти втручання в діяльність УПЦ МП
Про це поінформували в Київському міжнародному інституті соціології (КМІС).
Зазначається, що КМІС провів соціологічне опитування, в якому взяли участь 1010 респондентів. Фахівці з'ясували, як українці ставляться до політики влади щодо діяльності Української православної церкви Московського патріархату.
За даними КМІС, 78% українців вважають, що держава так чи інакше має втрутитися в діяльність УПЦ (МП).
Зокрема, серед опитаних 54% переконані, що УПЦ (МП) має бути повністю заборонена в Україні.
"Ще 24% виступають за дещо "м’якший" підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду. Лише 12% респондентів вважають, що нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ (МП), а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень", - зазначили в Інституті.
- Нагадаємо,КСУ 27 грудня визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ Московського патріархату змінити назву таким чином, аби вона вказувала на її приналежність Росії.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.6
-
EUR
Купівля 41.39Продаж 42.47
- Актуальне
- Важливе