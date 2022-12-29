Більш як 50% українців підтримують заборону УПЦ МП, - опитування

Про це поінформували в Київському міжнародному інституті соціології (КМІС).

Зазначається, що КМІС провів соціологічне опитування, в якому взяли участь 1010 респондентів. Фахівці з'ясували, як українці ставляться до політики влади щодо діяльності Української православної церкви Московського патріархату.

За даними КМІС, 78% українців вважають, що держава так чи інакше має втрутитися в діяльність УПЦ (МП).

Зокрема, серед опитаних 54% переконані, що УПЦ (МП) має бути повністю заборонена в Україні.

"Ще 24% виступають за дещо "м’якший" підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду. Лише 12% респондентів вважають, що нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ (МП), а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень", - зазначили в Інституті.

Нагадаємо,КСУ 27 грудня визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ Московського патріархату змінити назву таким чином, аби вона вказувала на її приналежність Росії.

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