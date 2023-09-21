Окупанти впродовж доби обстріляли околиці Авдіївки понад 200 разів, - голова МВА Барабаш

Про це розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері телеканалу "Еспресо".

"На Авдіївському напрямку гаряче. Зранку більше 15 масованих обстрілів відбулось по території громади. Вчора 7 КАБ (керовані авіабомби, - ред.) залетіло на територію громади, позавчора 5. Кожного дня ворог використовує авіацію. В середньому від 20 до 30 масованих обстрілів відбувається останнім часом по місту. Більше 200 обстрілів позицій відбулось навколо міста за добу", - розповів Віталій Барабаш.

За його словами, до багатьох обстрілів причетні коригувальники. Спецслужбами постійно ведеться робота над затриманням таких людей.

"Буквально декілька тижнів тому були затримання. Я не розумію, коли говорять про мотивацію за гроші, 2000 грн це взагалі ні про що. Більше ніж рік тому обстріляли школу, де був гуманітарний штаб. Ми ввечері завезли гуманітарну допомогу для цивільних, планували зранку роздавати. Вночі ця школа згоріла вщент. Пізніше з'ясувалося, що навідником був місцевий мешканець, який жив біля цієї школи", - повідомив голова Авдіївської МВА.