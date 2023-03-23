Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у telegram.

"Процес дерусифікації в Києві триває. Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим", - написав Кличко.

Зокрема, нові назви отримали:

вулиця Льва Толстого - вулиця Гетьмана Павла Скоропадського

площа Льва Толстого - площа Українських Героїв

бульвар Перова - проспект Воскресенський

проспект Визволителів - проспект Георгія Нарбута

проспект Юрія Гагаріна - проспект Леоніда Каденюка

вулиця Марини Цвєтаєвої - вулиця Олександри Екстер

вулиця Суздальська - вулиця Олекси Гірника

Загалом у столиці перейменували вже 288 міських об’єктів.

Раніше у Києві перейменували проспект і площу Перемоги, загалом дерусифіковали 31 назву.



