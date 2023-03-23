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Більше без площі Льва Толстого та проспекту Юрія Гагаріна: у Києві перейменували ще 16 вулиць

23 березня, 2023 четвер
19:04
Суспільство Київ

23 березня депутати Київської міської ради підтримали перейменування ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульварів, назви яких були пов’язані з Росією та радянським минулим

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у telegram.

"Процес дерусифікації в Києві триває. Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим", - написав Кличко.

Зокрема, нові назви отримали:

  • вулиця Льва Толстого - вулиця Гетьмана Павла Скоропадського
  • площа Льва Толстого - площа Українських Героїв
  • бульвар Перова - проспект Воскресенський
  • проспект Визволителів - проспект Георгія Нарбута
  • проспект Юрія Гагаріна - проспект Леоніда Каденюка
  • вулиця Марини Цвєтаєвої - вулиця Олександри Екстер
  • вулиця Суздальська - вулиця Олекси Гірника

Загалом у столиці перейменували вже 288 міських об’єктів.

  • Раніше у Києві перейменували проспект і площу Перемоги, загалом дерусифіковали 31 назву.


 

Віталій Кличко
новини Києва
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