Більше без площі Льва Толстого та проспекту Юрія Гагаріна: у Києві перейменували ще 16 вулиць
23 березня депутати Київської міської ради підтримали перейменування ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульварів, назви яких були пов’язані з Росією та радянським минулим
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у telegram.
"Процес дерусифікації в Києві триває. Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим", - написав Кличко.
Зокрема, нові назви отримали:
- вулиця Льва Толстого - вулиця Гетьмана Павла Скоропадського
- площа Льва Толстого - площа Українських Героїв
- бульвар Перова - проспект Воскресенський
- проспект Визволителів - проспект Георгія Нарбута
- проспект Юрія Гагаріна - проспект Леоніда Каденюка
- вулиця Марини Цвєтаєвої - вулиця Олександри Екстер
- вулиця Суздальська - вулиця Олекси Гірника
Загалом у столиці перейменували вже 288 міських об’єктів.
- Раніше у Києві перейменували проспект і площу Перемоги, загалом дерусифіковали 31 назву.
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