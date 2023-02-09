У Києві перейменували проспект і площу Перемоги, загалом дерусифіковано 31 назву
Проспекту Перемоги повернули історичну назву - проспект Берестейський. Своєю чергою площа Перемоги тепер називатиметься Галицькою
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Також було перейменовано провулок Мічуріна у Печерському районі - тепер він має назву Болсуновський, Брест-Литовське шосе у Святошинському районі перейменували на Берестейське шосе, вулицю Петрівську у Шевченківському районі – на вулицю Вознесенський Яр.
Загалом, сьогодні було перейменовано ще 31 міський об'єкт, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.
"У Києві триває процес дерусифікації. Ми позбавляємося радянських назв та символів, пов’язаних із країною агресором. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну та українців. Ми повинні прибрати й забути старі радянські та російські назви назавжди", - сказав Кличко на засіданні міськради.
Зазначається, що у столиці вже перейменували 268 міських об’єктів. На наступному пленарному засіданні, за результатами електронного голосування киян перейменують ще низку столичних вулиць та скверів. Частина об'єктів будуть названі на честь загиблих героїв України, а одна вулиця - на честь друга України Вахтанга Кікабідзе.
- У четвер, 9 лютого, у Києві демонтували пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну, який знаходився у Маріїнському парку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.58
Купівля 39.58Продаж 40.25
-
EUR
Купівля 41.98Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе