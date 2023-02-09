У Києві перейменували проспект і площу Перемоги, загалом дерусифіковано 31 назву

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Також було перейменовано провулок Мічуріна у Печерському районі - тепер він має назву Болсуновський, Брест-Литовське шосе у Святошинському районі перейменували на Берестейське шосе, вулицю Петрівську у Шевченківському районі – на вулицю Вознесенський Яр.

Загалом, сьогодні було перейменовано ще 31 міський об'єкт, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

"У Києві триває процес дерусифікації. Ми позбавляємося радянських назв та символів, пов’язаних із країною агресором. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну та українців. Ми повинні прибрати й забути старі радянські та російські назви назавжди", - сказав Кличко на засіданні міськради.

Зазначається, що у столиці вже перейменували 268 міських об’єктів. На наступному пленарному засіданні, за результатами електронного голосування киян перейменують ще низку столичних вулиць та скверів. Частина об'єктів будуть названі на честь загиблих героїв України, а одна вулиця - на честь друга України Вахтанга Кікабідзе.