У Києві демонтували пам'ятник радянському генералу Ватутіну

Про це повідомила КМДА.

Пам'ятник Ватутіну, разом зі знесеним вчора пам’ятником льотчику Валерію Чкалову, перенесуть до Музею авіації.

"Пам’ятник радянському воєначальнику генералу Миколі Ватутіну розташовувався у Маріїнському парку. Як і пам’ятник льотчику Валерію Чкалову, що демонтували вчора, його перенесуть до Музею авіації", - йдеться у повідомленні.