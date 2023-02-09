У Києві демонтували пам'ятник радянському генералу Ватутіну
У четвер, 9 лютого, у Києві демонтували пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну, який знаходився у Маріїнському парку
Про це повідомила КМДА.
Пам'ятник Ватутіну, разом зі знесеним вчора пам’ятником льотчику Валерію Чкалову, перенесуть до Музею авіації.
"Пам’ятник радянському воєначальнику генералу Миколі Ватутіну розташовувався у Маріїнському парку. Як і пам’ятник льотчику Валерію Чкалову, що демонтували вчора, його перенесуть до Музею авіації", - йдеться у повідомленні.
- У середу, 8 лютого, у Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову.
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