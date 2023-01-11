Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.

Скасований закон містив суттєві привілеї для Нурсултана Назарбаєва та членів його родини, зокрема наділяв його недоторканністю: експрезидента не могли притянути до відповідальності за дії, вчинені в період виконання ним президентських повноважень, недоторканним було його майно і власність членів сімʼї, що живуть із ним.

Нині Конституційний суд постановив, що відповідно до результатів референдуму від 5 червня 2022 року в Конституції Казахстану відсутні правові підстави для збереження цього закону. Рішення набирає чинності з дня його ухвалення, є загальнообовʼязковим на всій території Казахстану, остаточним і оскарженню не підлягає.

На референдумі 5 червня, за офіційними даними, понад 77% учасників голосування схвалили конституційні поправки, відповідно до яких перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв позбавляється конституційного статусу Єлбаси (лідера, або батька нації).

Після відставки з поста президента Казахстану в березні 2019 року Нурсултан Назарбаєв зберіг за собою посаду голови Ради безпеки. Однак після початку масових протестів у січні 2022 року Раду безпеки очолив чинний президент Касим-Жомарт Токаєв.

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