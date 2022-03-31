"Більше не можна економити та чекати": президент Литви закликав Європу відмовитися від російського газу і нафти

Про це він заявив після зустрічі з прем’єр-міністром Данії Метте Фредріксеном, повідомляє LRT.



"Росія та Білорусь мають бути притягнуті до відповідальності за жорстокі воєнні злочини, скоєні їхнім режимом. Європа має припинити купувати російський газ і нафту, бо саме на ці гроші кремлівський режим фінансує безжальне руйнування українських міст і напади на мирне населення", - наголосив Науседа.



За його словами, п'ятий пакет санкцій ЄС має завдати максимального удару путінському режиму.



"Ми більше не можемо економити гроші і чекати, тому що злочинці повинні відчувати наслідки своїх дій зараз і тут", - сказав президент Литви.



Науседа додав, що шантаж Кремля щодо припинення імпорту газу до ЄС може стати шансом для Європи стати незалежною від російських джерел енергії. Президент також відзначив необхідність подальшого посилення східного флангу НАТО з особливим акцентом на протиповітряну оборону.



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