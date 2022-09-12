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"Більше ніж сила": в Україні стартує телепроєкт, присвячений ЗСУ

12 вересня, 2022 понедiлок
15:46
Суспільство Прапор України на острові Зміїни

Перше відео буде про Сухопутні війська Збройних Сил України. Проєкт "Більше ніж сила" – цикл із десяти пізнавальних відео, українською та англійською мовами

Про це повідомляють у Генеральному штабі України.

Прем’єра циклу стартує на YouTube-каналі FILM.UA. Мета проєкту – розповісти про структуру та основні положення діяльності Збройних Сил України, а саме різних видів сил, окремих родів сил і родів військ.  

"Зараз ми переживаємо надзвичайні часи, коли точно знаємо, від кого залежить наше майбутнє. Але з’ясувалося, що ми майже нічого не знаємо про тих, хто просто зараз вирішує нашу долю. Саме тому разом із військовими вирішили додати трохи фактів до тих емоцій, які відчуваємо сьогодні, і висловити свою вдячність нашим мужнім захисникам", – ділиться продюсерка проєкту Поліна Толмачова.

Проєкт "Більше ніж сила" складається з десяти епізодів, і кожен присвячено окремим видам сил, окремим родам сил та окремим родам військ Збройних Сил України. Глядачі дізнаються більше про три види ЗСУ: Сухопутні війська; Повітряні Сили; Військово-Морські Сили, що з 2014 року в умовах протистояння російській агресії розпочали новий етап свого відродження. 

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Окремо буде розповідь про Сили спеціальних операцій; Сили територіальної оборони; Сили логістики; Сили підтримки; бойових медиків Медичних Сил ЗСУ. Завершальний цикл із двох відео буде присвячено окремим родам військ ЗСУ – Десантно-штурмовим і Військам зв’язку та кібербезпеки. 

  • Нагадаємо, телеканал "Еспресо" показав новий документальний фільм Єлизавети Татарінової "Тихий терор. Хроніки пекла" виробництва українського продакшену "ТТБ-Студія"

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