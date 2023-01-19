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Більше зброї Україні зі США, трибунал для Путіна та Рамштайн. Світові ЗМІ про Україну 19 січня

19 січня, 2023 четвер
21:57
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

Американці поставлять до України більше зброї, Європарламент проголосував за трибунал для Путіна, у п'ятницю відбудеться зустріч у форматі Рамштайн. Про це і не тільки світові ЗМІ писали 19 січня

The New York Times:

За словами американських високопосадовців, Пентагон вперше надасть бойові машини Stryker в очікуванні майбутнього наступу. Останній пакет американської військової допомоги становить 2,5 мільярда доларів і включає майже 100 бойових машин Stryker, пише видання. Це зумовлено можливістю нового російського наступу. Тим часом триває боротьба за село Кліщіївка на Донеччині, українська армія повідомляє про відбиття російських атак, проте не коментує західним журналістам заяву вагнерівця про захоплення села.

The Washington Post:

Видання акцентується на пакеті військової допомоги від США, який також включатиме поповнення запасів боєприпасів для гаубиць, реактивної артилерії та більш стійких до мін транспортних засобів. Разом із тим повідомляє про те, що ситуація навколо Соледара залишається напруженою. Російські війська продовжують обстріли. Згадують і напругу навколо Кліщіївки. 

Ще один матеріал американського медіа присвячений 19-річній російській студентці, яку звинуватили у тероризмі після її критики війни в Україні у соцмережах. Її однокурсники з Північного федерального університету в Архангельську зробили скріншот історії в Instagram та антивоєнних коментарів дівчини, а тоді повідомили про неї владі. Три місяці по тому в Росії визнали це достатнім, щоб додати студентку до списку терористів і екстремістів, нарівні з Ісламською державою, Аль-Каїдою та Талібаном, і звинуватити її в дискредитації російської армії відповідно до законів, прийнятих у березні минулого.

The Guardian:

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що кілька країн оголосить про відправку танків Leopard 2 в Україну на завтрашній зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн у Німеччині.Тим часом глава МАГАТЕ попередив, що ядерна катастрофа на Запорізькій АЕС "може статися будь-коли". Гроссі підтвердив, що ситуація на станції дуже небезпечна.

Тим часом Бен Воллес анонсував 600 ракет Brimstone для України на додаток до пакету на початку цього тижня, згідно з яким Велика Британія надасть три батареї далекобійної артилерії AS-90 155 і ескадрилью. На його думку, це допоможе Україні отримати перевагу на полі бою.

Окрім того, видання пише також про ріст кібер-атак на Україну. Упродовж минулого року їхня кількість зросла втричі, до того ж часто російські атаки у мережі поєднувалися із ракетними обстрілами. На думку британських експертів, наразі загроза таких атак лише зростає.

Politico:

США та союзники посилюють тиск на Німеччину, щоб вона направила танки в Україну, для цього група європейських країн працює над створенням коаліції, яка чинитиме тиск на Берлін. Найімовірніше, що коаліцію очолюватиме Польща.

CNN:

На думку Пентагону, надавати Україні танки M1 Abrams наразі немає сенсу. Там наголошують на передачі Bradley та тому, що інші країни теж готують техніку для України. Що ж до роздумів Німеччини, яка очікує на перший крок США щодо надання танків, офіційні особи США заявляють, що Німеччина може приймати власні рішення, і що вимоги до технічного обслуговування M1 Abrams ускладнюють надання українцям цього обладнання. Разом із тим, згідно зі спільною заявою, опублікованою британським урядом після зустрічі в Таллінні, 9 європейських країн пообіцяли подальшу військову підтримку України, яка допоможе силам перейти від "опору до вигнання російських сил".

BBC:

Британці також наголошують на позиції Німеччини щодо надання Україні танків. Польща та Фінляндія пообіцяли надіслати своїх Leopard'ів, але для цього потрібен дозвіл Німеччини. Тому країни-союзники продовжують тиснути на Шольца. Тож чому він вагається щодо їхньої доставки? Німеччина все ще побоюється ескалації та того, як Володимир Путін відреагує на постачання наступальної зброї, вважають експерти. Окрім того, концепція німецьких танків на українській землі досі неприємно резонує в Берліні, де історія Другої світової війни країни все ще кидає довгу тінь.

Видання повідомляє, що українські війська визнали, що відступили від міста Соледару, проте солдати розповіли BBC, що вони відступили в контрольованому тактичному русі перед запланованою контратакою.

Gazeta Wyborcza:

Чи виграє війну Україна, ставить запитання польське видання. Апелює до економічних падінь, а також до того, як Росія знищує українські міста ракетами, намагаючись перетворити країну на Алеппо, переконані у медіа.

Традиційні союзники відвертаються від Росії, каже "Виборча". Йдеться про Сербію, Вірменію та Болгарію. Такі висновки журналісти роблять через коментар Вучича: "Для нас Крим – це Україна, Донбас – це Україна. І так воно і буде", – заявив він в інтерв'ю Bloomberg.

Європарламент хоче створити суд для злочинів агресії проти України, зокрема трибунал для Путіна. У резолюції депутати Європарламенту вимагають притягти до відповідальності політичне та військове керівництво Росії та Білорусі.

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