Більшість диверсантів є громадянами України, але завербовані під час перебування у Росії, - Монастирський

Про це, як повідомляє Укрінформ, розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону, інформує Еспресо.TV.

"Більшість є громадянами України, які отримували посвідки на проживання та громадянство, приїжджаючи з інших країн, або виїхавши з раніше окупованих територій. Або навіть ті, хто перебував тут і протягом певного часу якимось чином перетинав кордон з РФ, там був завербований і потім виконував певні завдання", - сказав міністр.

Він порадив українцям звертати увагу на раптове повернення певних сусідів, на атипову поведінку, таку як пересування, особливо зі зброєю, осіб, які не входять до лав територіальної оборони. За його словами, коли з’являється незнайома особа, варто повідомляти 102 або звертатися на гарячу лінію СБУ.

"Якщо підтверджується така атипова поведінка особи, то тоді вона відправляється до СБУ, і таким чином визначають тип диверсантів, які можуть працювати проти України", - сказав Монастирський.

Він зазначив, що особливо потрібно звертати уваги на підозрілих осіб в районах біля аеропортів та воєнних об’єктів.

Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, очільник Київщини заявив, що в усіх районах області масово знешкоджують диверсантів.

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