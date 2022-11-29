Більшість промислових підприємств області зупинилося, решта працюють мінімально, - голова Запорізької ОВА
Більшість промислових підприємств Запорізької області зупинилося через те, що модель їхнього енергоспоживання не забезпечує можливість роботи в умовах відключення світла
Про це в ефірі Еспресо розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"З тих потужностей, які є в країні наразі неможливо забезпечити повноцінне функціювання цивільного і промислового сектору. Більша частина підприємств зупинилась, особливо енергомісткі. Вони наразі не працюють, тому що модель їхнього енергоспоживання не забезпечує можливість роботи. Зокрема, металургійних підприємств. Разом з тим, всі, хто може мінімально працюють - машинобудівні і трохи металургія", - зазначив він.
Старух додав, що головний акцент на критичній інфраструктурі, щоб забезпечити людям воду, світло та опалення.
"Виходимо з того, що маємо, в першу чергу, забезпечити критичну інфраструктуру. Тепло є, вода є у людей в оселі. Критична інфраструктура працює - це головне і першочергове завдання для всієї місцевої влади", - підсумував очільник ОВА.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.4
-
EUR
Купівля 40.23Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе