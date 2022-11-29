Про це в ефірі Еспресо розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"З тих потужностей, які є в країні наразі неможливо забезпечити повноцінне функціювання цивільного і промислового сектору. Більша частина підприємств зупинилась, особливо енергомісткі. Вони наразі не працюють, тому що модель їхнього енергоспоживання не забезпечує можливість роботи. Зокрема, металургійних підприємств. Разом з тим, всі, хто може мінімально працюють - машинобудівні і трохи металургія", - зазначив він.

Старух додав, що головний акцент на критичній інфраструктурі, щоб забезпечити людям воду, світло та опалення.

"Виходимо з того, що маємо, в першу чергу, забезпечити критичну інфраструктуру. Тепло є, вода є у людей в оселі. Критична інфраструктура працює - це головне і першочергове завдання для всієї місцевої влади", - підсумував очільник ОВА.